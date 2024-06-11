Евросоюз выделит Украине 517 млн евро для поддержки экономики и восстановления через программы Европейского банка развития и реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба ЕБРР.
ЕС предоставит Украине 517 миллионов евро финансирования через программы ЕБРР
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Финансирование ЕС, в свою очередь, поддержит еще 143 млн. евро новых проектов ЕБРР с украинскими городами.
ЕС предоставит дополнительную поддержку по четырем программам ЕБРР:
- ЕС предоставит финансовую гарантию в размере 140 млн. евро для Программы восстановления финансовой инклюзивности ЕБРР.
- Предложит смешанные гранты в размере 30 млн. евро и техническую помощь в размере 7 млн. евро для программы финансирования для малых и средних предприятий в условиях войны.
- Еще 150 млн. евро финансовой гарантии и 7,5 млн. евро технической помощи направляются на гарантийную программу смягчения климатических изменений, в частности в энергетическом секторе.
- ЕС также предоставит финансовую гарантию в размере 150 млн. евро вместе с грантами в размере 25 млн. евро и технической помощью в размере 7,5 млн. евро для поддержки и будущих усилиях по реконструкции в различных секторах, включая промышленность, транспорт и муниципальную инфраструктуру.
Финансовые гарантии ЕС предоставляются в рамках Украинской инвестиционной программы.
ЕБРР, в частности, подписал соглашения о финансировании или предварительном финансировании в общей сложности с шестью муниципалитетами во время Конференции по восстановлению Украины, предоставляя доступ городам Украины до 143 млн евро.
Источник: Минфин
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