Минфин привлек более 11 миллиардов от продажи облигаций

Министерство финансов 11 июня на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 11,35 млрд грн, что на 0,22 млрд грн меньше, чем на прошлой неделе — 11,57 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства.

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Что предлагали инвесторам

Министерство финансов традиционно предложило инвесторам гривневые военные облигации:

3,02 млрд грн под 14,71% с погашением 4 июня 2025 (на прошлой неделе ставка была 14,74%);

4 млрд грн под 15,47% с погашением 10 июня 2026 (на прошлой неделе ставка была 15,66%);

4,33 млрд грн под 16,13% с погашением 25 августа 2027 года (на прошлой неделе ставка была 16,02%).

О военных облигациях

Военные облигации — это инвестиционный инструмент поддержки государственного бюджета, доступный для граждан, бизнеса и иностранных инвесторов.

Средства от облигаций, привлеченные в государственный бюджет Украины, используются на бесперебойное обеспечение финансовых потребностей государства в условиях военного положения — социальные и оборонные.

Каждый вторник Минфин проводит аукционы по продаже военных ОВГЗ. Объявление и результаты аукционов публикуются здесь.