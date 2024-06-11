Курс валют на вечер 11 июня: евро упало на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 2 копейки в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро упало на 16 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 11 июня Закрытие 11 июня Изменения доллар 40,49/40,52 40,51/40,55 2 /3 евро 43,60/43,62 43,44/43,46 16/16

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,35−40,90 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,25 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,80−40,90, евро — 44,15−44,30 грн.

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