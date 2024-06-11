Укрнафта выплатила дивидендов на 3,5 миллиарда

ПАО «Укрнафта» выплатило НАК «Нафтогаз Украины» 3,5 млрд грн дивидендов. Об этом сообщает пресс-служба Укрнафты.

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«Таким образом предприятие полностью выплатило дивиденды по результатам деятельности в 2023 году», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что около 8 млрд грн перечислено на счета и депозитарии государственным акционерам компании — Министерству обороны Украины и НАК «Нафтогаз Украины».

В компании также напомнили, что за 2023 год Укрнафта уплатила 25,7 млрд грн налогов и сборов в бюджеты всех уровней.