Италия выделит Украине новый пакет военной помощи и 140 млн евро на развитие инфраструктуры

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2024, 18:48 Читати українською

Италия выделит Украине новый пакет военной помощи и 140 млн евро на развитие инфраструктуры

Италия готова предоставить Украине новый пакет военной помощи с усилением ПВО и согласовала новый пакет на 140 млн. евро на развитие украинской инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Ukraine Recovery Conference 2024, сообщает Интерфакс-Украина.

Италия готова предоставить Украине новый пакет военной помощи с усилением ПВО и согласовала новый пакет на 140 млн.
Фото: pixabay.com

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

«Я полностью согласен с Дмитрием (Кулебой, — ред.), когда он говорит, что первоочередная стратегия для восстановления, для реконструкции — это защита украинской инфраструктуры, украинских зданий с помощью системы противовоздушной обороны. И поэтому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет из SAMP/T для противовоздушной обороны Украины», — сказал Таяни.

Министр также подчеркнул, что Италия готова не только к военной помощи Украине, но и к оказанию поддержки в других секторах.

«Есть и вторая новость. Новый пакет на 140 млн евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороге, здравоохранению, агропродовольственному сектору, гуманитарному сектору, а также по разминированию. Это новое, последнее решение итальянского правительства», — рассказал Таяни.

Он также напомнил о выделенных 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы.

«Сегодня мы подписали меморандум с украинским правительством о нашем сотрудничестве в этих очень важных секторах. Также культурный уровень, я хочу акцентировать на этом моменте, потому что для Италии важно поддержать реконструкцию собора (в Одессе, — ред.). Это часть ЮНЕСКО», — отметил Таяни.

Кроме того, министр подчеркнул, что Италия готова инвестировать в Украину.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами