Италия выделит Украине новый пакет военной помощи и 140 млн евро на развитие инфраструктуры

Италия готова предоставить Украине новый пакет военной помощи с усилением ПВО и согласовала новый пакет на 140 млн. евро на развитие украинской инфраструктуры. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на Ukraine Recovery Conference 2024, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Я полностью согласен с Дмитрием (Кулебой, — ред.), когда он говорит, что первоочередная стратегия для восстановления, для реконструкции — это защита украинской инфраструктуры, украинских зданий с помощью системы противовоздушной обороны. И поэтому я хочу сообщить вам, что Италия готова отправить новый военный пакет из SAMP/T для противовоздушной обороны Украины», — сказал Таяни.

Министр также подчеркнул, что Италия готова не только к военной помощи Украине, но и к оказанию поддержки в других секторах.

«Есть и вторая новость. Новый пакет на 140 млн евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороге, здравоохранению, агропродовольственному сектору, гуманитарному сектору, а также по разминированию. Это новое, последнее решение итальянского правительства», — рассказал Таяни.

Он также напомнил о выделенных 45 млн евро на восстановление исторического центра Одессы.

«Сегодня мы подписали меморандум с украинским правительством о нашем сотрудничестве в этих очень важных секторах. Также культурный уровень, я хочу акцентировать на этом моменте, потому что для Италии важно поддержать реконструкцию собора (в Одессе, — ред.). Это часть ЮНЕСКО», — отметил Таяни.

Кроме того, министр подчеркнул, что Италия готова инвестировать в Украину.