G7 создаст фонд помощи Украине по доходам от замороженных российских активов

Страны «Группы семи» создадут фонд для поддержки Украины, используя доходы от замороженных российских активов. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Nikkei.

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Что известно

Фонд будет создан под эгидой международной организации, например Всемирного банка. США, Великобритания, Япония и другие страны будут вносить взносы в виде кредитов. Выручка от инвестирования замороженных активов будет использоваться для погашения этих кредитов.

Фонд будет оказывать помощь Украине в виде пожертвований, поэтому страна не будет обязана возвращать деньги.

Лидеры G7 намерены достичь договоренности по этому вопросу на саммите в Италии.

Напомним

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что первые 1,5 млрд евро доходов от замороженных российских активов будут переведены Украине уже в июле.

Украина пытается получить информацию о счетах в бельгийском банке, на которых лежат деньги Центробанка рф, чтобы в дальнейшем добиться конфискации этих средств в свою пользу. Речь идет о сумме в 190 млрд евро.

США готовы предоставить Украине кредит в $50 млрд, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок.