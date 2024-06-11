JPMorgan Chase и Citigroup прогнозируют, что ФРС не будет снижать ставку в июне — СМИ

Эксперты из компаний JPMorgan Chase и Citigroup заявили о малой вероятности снижения процентной ставки ФРС в июне. Об этом заявил корреспондент WSJ Ник Тимирос.

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По его словам, большинство крупных финансовых контрагентов прогнозируют начало смягчения политики регулятора в сентябре или декабре 2024 года.

Причиной называют публикацию данных о безработице в США за май 2024 года, подчеркнул Тимирос.

Заседание ФРС запланировано на 12 июня. В этот же день выйдут данные по инфляции в США за май.