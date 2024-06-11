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11 июня 2024, 16:43 Читати українською

Защита беженцев из Украины: Еврокомиссия планирует продлить до 2026 года

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессии россии против Украины, еще на год с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ЕК.

Еврокомиссия предложила продлить временную защиту для людей, спасающихся от агрессии россии против Украины, еще на год с 5 марта 2025 года по 4 марта 2026 года.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Учитывая продолжение атак россии на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру по всей Украине, безопасных и прочных условий для возвращения людей в Украину в настоящее время не существует. Таким образом, Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются и что ее следует продлить еще на год как необходимую и адекватную реакцию на текущую ситуацию», — говорится в сообщении.

Цель состоит в том, чтобы все спасающиеся от российской агрессивной войны могли найти защиту в ЕС, и чтобы помочь 4,2 миллиона людей, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС.

Директива о временной защите предоставляет немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая права на проживание, доступ к рынку труда, жилью, социальной помощи, медицинской и другой помощи.

Еврокомиссия подаст это предложение министрам на заседании Совета юстиции и внутренних дел 13 июня. Затем Рада должна официально принять это предложение.

Напомним

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, и она была автоматически продлена на один год, а затем продлена Советом еще на один год до 4 марта 2025 года.

Пока почти 4,2 млн человек покинули Украину и пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть составляют дети.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
bonv
bonv
11 июня 2024, 16:50
#
Адаптовуються і в більшості не повернуться… (при зе-владі)
+
+60
financialGenius
financialGenius
11 июня 2024, 16:51
#
В Германии скоро начнут гражданство получать наши, а с учетом мобилизационного закона это сильно подталкивает получить гражданство и спать спокойно … экономику и демографию сами же и убили … такое впечатление что все что делают это только хорошая помощь рашистам и не более того …
+
+15
xo4y
xo4y
11 июня 2024, 17:52
#
Да и не только в Германии…В некоторых странах ЄС можеш претендовать на гражданство если у тебя статус беженства 3 года. В 2025 году будет 3 года у многих.
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