Защита беженцев из Украины: Еврокомиссия планирует продлить до 2026 года

«Учитывая продолжение атак россии на гражданскую и жизненно важную инфраструктуру по всей Украине, безопасных и прочных условий для возвращения людей в Украину в настоящее время не существует. Таким образом, Комиссия считает, что причины для временной защиты сохраняются и что ее следует продлить еще на год как необходимую и адекватную реакцию на текущую ситуацию», — говорится в сообщении.

Цель состоит в том, чтобы все спасающиеся от российской агрессивной войны могли найти защиту в ЕС, и чтобы помочь 4,2 миллиона людей, которые уже пользуются временной защитой в государствах-членах ЕС.

Директива о временной защите предоставляет немедленную защиту и доступ к правам в ЕС, включая права на проживание, доступ к рынку труда, жилью, социальной помощи, медицинской и другой помощи.

Еврокомиссия подаст это предложение министрам на заседании Совета юстиции и внутренних дел 13 июня. Затем Рада должна официально принять это предложение.

Напомним

ЕС активировал Директиву о временной защите 4 марта 2022 года единогласным решением государств-членов, и она была автоматически продлена на один год, а затем продлена Советом еще на один год до 4 марта 2025 года.

Пока почти 4,2 млн человек покинули Украину и пользуются временной защитой в ЕС, среди которых треть составляют дети.