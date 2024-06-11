Рост платежной инфраструктуры и количества активных карт: тенденции рынка в первом квартале

Статистика использования платежных карт, эмитированных банками Украины, в течение первого квартала 2024 года свидетельствует, что украинцы продолжают отдавать предпочтение безналичным операциям с платежными картами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Так, количество операций (безналичных и получение наличных) с использованием платежных карт в Украине и за ее пределами в первом квартале 2024 года составило 1 950,9 млн шт., а их сумма — 1 489,7 млрд грн. Из них безналичными были 1 837,6 млн. операций на общую сумму 960,9 млрд грн.

94 из 100 операций с платежными картами — безналичные

Доля безналичных операций в первом квартале 2024 года по сумме находилась на уровне 64,5% в общей сумме операций с платежными карточками, по количеству — 94,2% (за 2023 год этот показатель составил 64,8% и 93,5% соответственно).

Анализ распределения безналичных операций по их видам свидетельствует, что в первом квартале этого года больше всего операций с использованием карт по сумме и по количеству приходилось на расчеты в торговой сети (45,1% и 72% соответственно). Там было совершено 1 323,4 млн операций на сумму 433,2 млрд грн.

Переводы с карты на карту в первом квартале 2024 года составили треть по сумме (32,9%) и почти десятину по количеству (8,9%). Оплата товаров и услуг в Интернете — 14,6% по сумме и 14,1% по количеству.

В отчетном периоде средняя сумма одной сделки составляла:

в торговой сети — 327 грн (в первом квартале прошлого года — 344 грн),

по переводу с карты на карту — 1 931 грн (2 133 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 541 грн (460 грн).

Растет платежная инфраструктура и количество карт.

Количество активных pos-терминалов в торговой и сервисной сетях в марте по сравнению с январем выросло на 3,5% (до 464,8 тыс. шт.), а количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, — на 2,7 % (до 473,9 тыс. шт.).

Банкоматная сеть с начала года почти не претерпела изменений и насчитывала 15,9 тыс. банкоматов.

По итогам марта 2024 года общее количество эмитированных платежных карт в Украине достигло 117,3 млн шт. Это на 1% больше по сравнению с январем этого года. Количество платежных карточек, с которыми ежемесячно осуществлялись расходные операции, возросло на 2% — с 51,6 млн шт. в январе до 52,7 млн шт. в марте.

Продолжает расти и общее количество бесконтактных платежных карт — по итогам марта этого года рост на 3% по сравнению с январем. В общей сложности более половины (59,5%) активных платежных карт в марте — это бесконтактные карты.

Также популярны среди украинцев токенизированные платежные карты, количество которых с начала года выросло на 7% (до 13,4 млн шт.). Среди всех активных карточек токенизирована каждая четвертая.

Как следствие, только совсем небольшая часть операций (7% по сумме и 5,8% по количеству) в первом квартале этого года осуществлялась в торговой сети с физическим считыванием данных с носителя карты (в первом квартале 2023 года доля таких операций составила 12,4 % и 11,1% соответственно).

Остальные операции были бесконтактными (с бесконтактной картой или с помощью смартфонов и других гаджетов). Их сумма в первом квартале 2024 составила 403,0 млрд грн (в первом квартале 2023 года — 307,4 млрд грн).