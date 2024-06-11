В Укрэнерго продлили на четыре часа плановые отключения света 11 июня

Сегодня, 11 июня, срок применения графиков почасовых отключений по всей территории Украины продлили — ограничения будут действовать с 14:00 до 23:00. Ранее планировалось, что отключения будут продолжаться до 19:00. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«Причина — потребление в жару продолжает расти и показывает отсутствие экономии. В то же время, украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак», — говорится в сообщении.

Импорт и аварийная помощь

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы. Но из-за масштабности повреждений этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

Рост потребления электроэнергии

В жаркую погоду в Украине этим летом прогнозируется рост потребления электроэнергии, и соответственно увеличится дефицит.

В Укрэнерго ожидают, что в середине лета ситуация в энергосистеме страны может быть самой тяжелой.