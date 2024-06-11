Ukrainian Credit Conference 2024: что уже известно о главных темах и спикерах

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

11 июня 2024, 12:44 Читати українською

Ukrainian Credit Conference 2024: что уже известно о главных темах и спикерах

Уже совсем скоро ключевые представители финансового сообщества Украины встретятся на Ukrainian Credit Conference (UCC). Банки, МФО, страховые компании и IТ-разработчики финансовых продуктов соберутся под одной крышей 28 июня, где будут вместе искать решения для преодоления вызовов кредитных рынков.

Уже совсем скоро ключевые представители финансового сообщества Украины встретятся на Ukrainian Credit Conference (UCC).

Присоединиться к этому сообществу будет полезно тем, кто ищет пути для установления новых деловых и дружеских контактов, встречи с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами. Вместе с более чем 20 спикерами участники смогут обсудить и найти ответы на самые острые вопросы кредитных рынков:

Готова ли банковская система поддерживать экономику Украины в условиях войны?

  • Какова роль государства в восстановлении кредитования? Что нужно, чтобы кредитный рычаг заработал?

  • Как модернизация программы 5 — 7 -9 влияет на бизнес, прибыль банков? Существует ли кредитование вне программы 5−7−9? Готов ли бизнес брать ссуды на рыночных условиях?

  • Как украинские пользуются финансовыми услугами во время войны?

  • Возможно ли добиться баланса в вопросе защиты прав потребителей и кредиторов?

  • Как финансовые компании подстраивают кредитный скоринг во время войны?

  • Где найти новых клиентов и сколько это стоит?

Среди спикеров, к слову, будут специалисты, знающие все и даже немного больше о рынке кредитования: директор Департамента лицензирования Нацбанка Михаил Федоренко, член Правления ПриватБанка Дмитрий Мусиенко, CEO SalesDoubler Александр Бойко, директор Департамента методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений Сергей Савчук, президент Всеукраинской ассоциации Финансовых компаний (ВАФК) Алла Савьюк, директор по развитию бизнеса исследовательской компании Kantar Ukraine Кирилл Ежов и другие.

Участие в конференции — это уникальная возможность пообщаться с ведущими экспертами и представителями финансовой отрасли, обменяться опытом и расширить профессиональную сеть контактов.

Как присоединиться?

Для этого достаточно приобрести билет на конференцию по ссылке и прийти на мероприятие 28 июня. Локация — UNIT.City, Киев. Стоимость билета включает целый день переговоров, выступлений и дискуссии, а также доступ к презентациям всех спикеров, которые выступят на конференции.

Поспешите, ведь количество билетов ограничено. Не упустите эту уникальную возможность найти действенные решения для вызовов, стоящих перед украинской финансовой системой, и добиться успеха даже в наиболее сложные времена для нашей страны.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами