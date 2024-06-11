Курс валют на 11 июня: доллар прибавил 10 копеек на наличном рынке

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подорожал на 2 копейки в покупке и продаже. Евро не изменилось в продаже и покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,30−40,90 грн. Евро покупают за 43,55 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,80−40,90, евро — 44,15−44,35 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,49−40,52 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,60−43,62 грн/евро.

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