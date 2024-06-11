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11 июня 2024, 9:40 Читати українською

Рада финстабильности утвердила Стратегию развития кредитования

Рада по финансовой стабильности одобрила Стратегию по развитию кредитования. Соответствующее решение члены Рады приняли на заседании 6 мая, сообщает пресс-служба Минфина.

Рада по финансовой стабильности одобрила Стратегию по развитию кредитования.
Фото:depositphotos

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Что известно

«Стратегия отражает целостное видение ключевых принципов развития кредитования в Украине и необходимых для их реализации действий, способствующих устойчивому восстановлению экономики страны», — отмечается в сообщении.

В ходе заседания члены Рады согласились, что условия кредитования бизнеса и населения улучшаются благодаря последовательной политике Национального банка и правительства Украины и значительной международной помощи.

«В частности, уровень ставок по кредитам снижается. В то же время спрос на кредиты сегментирован, а для ряда отраслей и регионов действуют сверхмощные военные риски, затрудняющие доступ к необходимым финансовым ресурсам», — отмечается в сообщении.

Следовательно, Стратегия развития кредитования должна способствовать обеспечению финансовыми ресурсами восстановления энергетической инфраструктуры и стимулированию спроса, направленного на повышение обороноспособности страны, в частности со стороны предприятий оборонно-промышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства и бизнеса на деоккупированных и приближенных к фронту территориях — «территориях устойчивости» «.

Реализация мероприятий Стратегии будет проходить по двум фокусам:

  • активизация кредитования приоритетных направлений в условиях военного положения;

  • развитие законодательной базы для дальнейшего стимулирования рыночного кредитования.

Чему будет способствовать

Ожидается, что внедрение Стратегии по развитию кредитования будет способствовать расширению доступа к кредитным ресурсам и развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест, возвращению украинцев из-за границы.

В ходе заседания Рада финансовой стабильности также рассмотрела системные риски финансового сектора и завершил рассмотрение вопроса установления уровня целевого показателя и срока его достижения для системы гарантирования вкладов физических лиц.

В частности, Рада рекомендовала установить целевой показатель на уровне 3,5% и достигнуть этого уровня к 2028 году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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