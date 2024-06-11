За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1110 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 520 850 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 10 июня: 1110 российских оккупантов, 23 танка, 13 БПЛА и 1 самолет
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Потери врага
- личного состава — около 520850 (+1100) человек,
- танков — 7902 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 15176 (+32) ед,
- артиллерийских систем — 13690 (+46) ед,
- РСЗО — 1099 (+1) ед,
- средства ПВО — 842 (+5) ед,
- самолетов — 359 (+1) ед,
- вертолетов — 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 11023 (+13),
- крылатые ракеты — 2278 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 18676 (+58) ед,
- специальная техника — 2288 (+21)
Источник: Минфин
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