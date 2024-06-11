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11 июня 2024, 11:10 Читати українською

Власти Таиланда отказались от планов ввести туристический сбор

Правительство Таиланда не намерено вводить планируемый ранее туристический сбор с иностранных путешественников. Об этом сообщило местное издание The Nation со ссылкой на заявление премьер-министра страны Сеттха Тхависина.

Правительство Таиланда не намерено вводить планируемый ранее туристический сбор с иностранных путешественников.
Фото: cfts.org.ua

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Что известно

Идея ввести сбор для посещающих страну туристов появилась в стране еще до пандемии — первые обсуждения проекта прошли в 2018 году, однако сроки его реализации неоднократно переносились.

По замыслу авторов инициативы предполагалось, что иностранные путешественники будут платить сбор в размере 300 батов (около $9), если они прилетели в страну, и 150 батов ($4,5) — при прибытии наземным и водным транспортом. Средства планировалось направлять на восстановление природных объектов Таиланда и развитие туристических направлений.

Читайте: Таиланд решил ввести туристический сбор в $10

В рамках пресс-конференции 9 июня таиландский премьер-министр Сеттха Тхависин заявил, что взимание сбора в размере 300 батов «может принести доход лишь в краткосрочной перспективе».

Однако, по его словам, приезжающие в Таиланд туристы могут потратить на покупки и досуг куда больше средств, что, в свою очередь, положительно скажется на экономике и доходах населения.

«Согласно различным опросам, многие города и острова Таиланда признаны туристическими направлениями мирового класса. Мы должны сосредоточиться на поощрении рациональных идей, которые могут содействовать дальнейшему развитию, а не прислушиваться к определенным обескураживающим мнениям», — заявил представитель правительства Таиланда.

По данным Минтуризма Таиланда, с начала 2024 года по середину апреля страну посетили более 10 млн иностранных туристов — это принесло экономике государства $13,5 млрд. Большинство из них — граждане Китая (более 2 млн человек), Малайзии (1,39 млн), россии (695 000), Южной Кореи (619 000) и Индии (546 000). Ожидается, что до конца года число посетивших Таиланд путешественников превысит отметку в 35 млн туристов. В прошлом году в стране побывали более 27 млн иностранцев.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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