Дом из фильма «Один дома» продали за $5,25 млн

Дом в городе Уиннетка в штате Иллинойс, в котором проходили съемки фильма «Один дома», нашел покупателя всего за неделю после того, как был выставлен на продажу за $5,25 млн. Об этом сообщает Chicago Sun Times.

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Что известно

Объект в Уиннетке выставляется на продажу второй раз после выхода «Один дома» в 1990 году — в 2012-м его купили за $1,58 млн.

Нынешний статус дома на платформе Realtor.com, где он был выставлен на продажу в конце мая, — pending («в ожидании»), то есть продавец и покупатель подписали контракт, однако сделка еще не была финализирована.

Площадь дома из красного кирпича, который был построен в 1921 году, составляет 9126 кв футов (около 848 кв. м) — в нем пять спален и шесть ванных комнат. В 2018 году его реконструировали и расширили — появились кухня, вторая гостиная, крытая спортивная площадка и кинотеатр.