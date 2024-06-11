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11 июня 2024, 10:02 Читати українською

BofA: Рупия стала любимой валютой для carry trade

Индийская рупия выглядит наиболее привлекательным инструментом для проведения операций по схеме «кэрри трейд» (carry trade) — стратегии получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Bank of America (BofA).

Индийская рупия выглядит наиболее привлекательным инструментом для проведения операций по схеме «кэрри трейд» (carry trade) — стратегии получения прибыли на валютном рынке за счёт разной величины процентных ставок.
Фото:depositphotos

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Стабильность валюты

«Валюта Индии стабильна и недорога по сравнению с аналогичными валютами развивающихся рынков, что делает ее фаворитом для трейдеров, торгующих валютой», — говорится в материале агентства.

По мнению главного стратега по рынкам капитала в развивающихся странах Bank of America Дэвида Хаунера, с рупией «нет большого риска, что она сильно обесценится», поэтому держать ее для carry trade действительно оправдано.

Рупия стала одной из наименее волатильных валют на развивающихся рынках, чему способствовали длительная пауза в процентных ставках, установленная Резервным банком Индии (РБИ), и рекордные валютные резервы.

По данным Bloomberg, длинные позиции по рупии — единственная сделка в сфере carry trade, которая принесла доход по отношению к доллару в Азии в этом году. Месячная подразумеваемая волатильность пары доллар-рупия достигла минимума за десятилетие в этом году на фоне «железной хватки» РБИ в отношении рупии.

По словам Хаунера, рупия приносит не такую большую доходность, как мексиканский песо или турецкая лира, но риск коррекции ниже. Он видит ее справедливую стоимость на уровне 82,50 за доллар, что более чем на 1% выше текущих показателей.

Популярность рупии как валюты для carry trade также привела к переполненности на торговых площадках, подразумевающей, что количество инвесторов, преследующих схожую стратегию, становится слишком большим с учетом имеющейся ликвидности, пишет Bloomberg.

Аналитики Goldman Sachs в недавней записке отмечали, что привлекательность рупии как валюты для carry trade еще больше возрастает в паре с короткими позициями по евро и китайскому юаню.

По словам Хаунера, BofA также рекомендует клиентам открывать длинные позиции по рупии с опорой на некоторые валюты Северной Азии. В Индии более высокие процентные ставки, а также более высокий внутренний спрос в отличие от Китая, добавил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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