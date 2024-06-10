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10 июня 2024, 18:17 Читати українською

Запасы золота, которое можно добыть, сократились до 57 тыс тонн

Запасы золота, которые можно добыть в мире, сократились до 57 000 тонн. Об этом пишет CNBC со ссылкой на данные Геологической службы США.

Запасы золота, которые можно добыть в мире, сократились до 57 000 тонн.

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За все время в мире было добыто 187 000 тонн золота, преимущественно в Китае, Южной Африке и Австралии.

Объемы добычи золота стремительно росли с 2008 года, но стабилизировались в 2016—2018 годах и с того времени наращивание добычи постепенно сокращается. В 2023 году добыча выросла всего на 0,5% по сравнению с годом ранее. В 2022 году рост составил 1,35% в годовом исчислении, годом ранее — 2,7%, а в 2020 году мировое производство золота зафиксировало первое за десятилетие снижение на 1%.

Новое золото становится все труднее найти по всему миру, поскольку многие перспективные месторождения уже разведаны.

Источник: Минфин
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