Курс валют на вечер 10 июня: доллар и евро идут вверх на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 27 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже.

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Валюта Открытие 10 июня Закрытие 10 июня Изменения доллар 40,22/40,26 40,49/40,52 27 /26 евро 43,24/43,27 43,50/43,51 26/24

Комментарий «Минфина»

Причина роста котировок — ралли в паре евро/доллар на международных рынках перед заседанием ФРС США и рост котировок доллара в Украине на межбанке. Это, в общем-то, приводит к росту курса евро по отношению к гривне из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,80 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,35 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,78−40,88, евро — 44,15−44,35 грн.

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