К закрытию межбанка курс доллара вырос на 27 копеек в покупке и на 26 копеек в продаже. Евро выросло на 26 копеек в покупке и на 24 копейки в продаже.
Курс валют на вечер 10 июня: доллар и евро идут вверх на межбанке
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Открытие 10 июня
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Закрытие 10 июня
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Изменения
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40,22/40,26
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40,49/40,52
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27 /26
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43,24/43,27
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43,50/43,51
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26/24
Комментарий «Минфина»
Причина роста котировок — ралли в паре евро/доллар на международных рынках перед заседанием ФРС США и рост котировок доллара в Украине на межбанке. Это, в общем-то, приводит к росту курса евро по отношению к гривне из-за пересчета пар евро/доллар и доллар/гривна.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,80 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,78−40,88, евро — 44,15−44,35 грн.
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