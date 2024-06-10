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10 июня 2024, 17:10 Читати українською

Рынок небанковских финуслуг: В мае появился один новый участник, 32 — покинули рынок

Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 года (по состоянию на 31 мая 2024 года). Количество банков осталось неизменным и составило 63. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Количество участников небанковского финансового рынка в мае уменьшилось с 1045 года (по состоянию на 30 апреля 2024 года) до 1014 года (по состоянию на 31 мая 2024 года).

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Кто покинул рынок

Из реестров исключены 26 финансовых компаний, один рисковый страховщик и два ломбарда принудительно, по инициативе заявителя исключена одна коллекторская компания и два кредитных союза. Одновременно одна коллекторская компания включена в реестр.

В течение мая восемь финансовых компаний, один страховщик и ломбард аннулировали все лицензии принудительно, еще 18 финансовых компаний, один ломбард и два кредитных союза — добровольно (на основании поданных ими заявлений). 12 финансовым компаниям Национальный банк согласовал сужение объема лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Кто работает на рынке

По состоянию на 31 мая на рынке небанковских финансовых услуг работали 555 финансовых компаний (в апреле было 581), 83 страховщика non-life (было 84), 12 life-страховщиков (количество не изменилось), один страховщик со специальным статусом, 119 ломбардов (было 121), 125 кредитных союзов (было 127), 5 лизингодателей (количество не изменилось), 40 страховых брокеров (количество не изменилось) и 74 коллекторских компании (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признаны 18 банковских групп (количество не изменилось) и 27 небанковских финансовых групп (предыдущее количество 22).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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