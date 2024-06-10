HSBC China открыл корпоративным клиентам доступ к цифровому юаню

Китайское подразделение банка HSBC в сотрудничестве с Bank of China открыло возможность для корпоративных клиентов осуществлять операции с e-CNY. Об этом пишет Forklog.

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Что известно

Инициатива призвана содействовать развитию цифровой экономики.

Организация стала одним из первых зарубежных учреждений, которое предлагает обслуживание e-CNY среди физических и юридических лиц, говорится в пресс-релизе.

Корпоративные клиенты HSBC China смогут привязать счета с CBDC c обычными в фиате для автоматического пополнения цифровыми юанями.

В качестве первой транзакции Nordea Education Group осуществила переводы в e-CNY в шесть филиалов компании в различных городах Китая.

По мере расширения сфер применения цифрового юаня пилотные сценарии публичного бизнеса охватывают не только потребительские платежи предприятий розничной торговли, но и платежно-расчетные операции, государственные услуги и трансграничные платежи.