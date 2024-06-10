Revolut представляет новую функцию безопасности — Wealth Protection. Этот дополнительный уровень верификации личности призван защитить сбережения клиентов от карманников и похитителей смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.
Revolut добавляет функцию селфи-проверки по банковскому фото
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Новая функция поможет уберечь средства пользователей в случае, если их телефон с разблокированным доступом к финтех-приложению попадет в руки злоумышленников. Компания заявляет, что эта функция помешает мошенникам вывести деньги клиентов, даже если мошенникам удастся обойти пароль и распознавание лица.
Wealth Protection использует передовые технологии распознавания лиц. После активации этой функции приложение будет сверять личность пользователя с селфи-проверкой, которую клиент проходил во время первой регистрации в Revolut.
Источник: Минфин
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