Revolut добавляет функцию селфи-проверки по банковскому фото

Revolut представляет новую функцию безопасности — Wealth Protection. Этот дополнительный уровень верификации личности призван защитить сбережения клиентов от карманников и похитителей смартфонов. Об этом сообщается на сайте компании.

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Новая функция поможет уберечь средства пользователей в случае, если их телефон с разблокированным доступом к финтех-приложению попадет в руки злоумышленников. Компания заявляет, что эта функция помешает мошенникам вывести деньги клиентов, даже если мошенникам удастся обойти пароль и распознавание лица.

Wealth Protection использует передовые технологии распознавания лиц. После активации этой функции приложение будет сверять личность пользователя с селфи-проверкой, которую клиент проходил во время первой регистрации в Revolut.