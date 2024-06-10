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10 июня 2024, 14:45 Читати українською

Крупнейший госбанк Турции отказался разблокировать платежи в россию

Проблема с банковскими переводами из россию в Турцию до сих пор не решена, и никаких подвижек в этом направлении не наблюдается, заявил представитель госбанка Ziraat в Анкаре, пишет Moscow Times.

Проблема с банковскими переводами из россию в Турцию до сих пор не решена, и никаких подвижек в этом направлении не наблюдается, заявил представитель госбанка Ziraat в Анкаре, пишет Moscow Times.►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЧто известно«На данный момент каких-либо кардинальных изменений, повлиявших на ситуацию, нет», — сказал он.
Фото:moscowtimes

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Что известно

«На данный момент каких-либо кардинальных изменений, повлиявших на ситуацию, нет», — сказал он. По его словам, когда проблема разрешится, неизвестно: информации о сроках также нет.

Ziraat является одним из крупнейших государственных банков Турции с совокупными активами более $110 млрд. Кредитная организация присутствует в 18 странах мира и обслуживает в основном корпоративных клиентов.

Турецкие банки начали блокировать платежи из россии с января 2024 года. «Блокада» стала практически тотальной и затронула все отрасли — от торговли до туризма. При этом под удар попали, в том числе расчеты в национальных валютах: турецкие банки не принимают из россии ни лиры, ни рубли.

Причиной стал указ президента США Джо Байдена, согласно которому американский Минфин может вводить меры против иностранных банков, работающих с подсанкционными лицами из россии или содействующих поставкам определенных материалов и оборудования российскому оборонно-промышленному комплексу (ОПК).

С февраля банки Турции ввели послабления — разрешили проводить оплату за товары и услуги из «зеленого списка», в который входят туризм, продовольствие, медицина, текстиль и образование. Но проблемы с расчетами все равно остались.

Источник: Минфин
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