Реформирование жилищного сектора: Украина и Всемирный банк заключили Меморандум

Правительство Украины и Всемирный банк заключили Меморандум о взаимопонимании. В частности, стороны будут совместно осуществлять мероприятия, способствующие подготовке и реализации национальной жилищной стратегии. Об этом сообщает пресс-служба министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-президент Всемирного банка Антонелла Бассани и вице-президент Международной финансовой корпорации Альфонсо Гарсия Мора.

Отмечается, что Мининфраструктуры с привлечением широкого круга представителей международных организаций проводит работу по разработке проекта закона «Об основных принципах жилищной политики», который является основой внедрения концепции новой жилищной политики и реализации жилищной реформы в Украине.

Законопроект предусматривает последующую разработку комплекса инструментов реализации новой жилищной политики, в частности, национальной жилищной стратегии.

О начале работы над проектом национальной жилищной стратегии говорится в совместном заявлении, которое было объявлено Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с партнерами, в частности Всемирным банком, по результатам консультаций, состоявшихся 3 апреля.

«Украина сделала шаги, чтобы начать реформирование жилищного сектора с целью создания эффективной жилищной экосистемы при активном участии частного сектора, которая стимулировала бы рост во многих сферах экономики и внесла значительный вклад в повышение экономической устойчивости Украины. С этой целью Украина завершает разработку всеобъемлющей концепции жилищной политики, за которой последует подготовка разных инструментов, включая национальную жилищную стратегию», — говорится в меморандуме.