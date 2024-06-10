Курс валют на 10 июня: евро потерял 24 копейки на наличном рынке

В понедельник на наличном рынке курс доллара прибавил 5 копеек в покупке и продаже. Евро подешевел на 24 копейки в покупке и 9 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подорожал на 5 копеек в покупке, а в продаже — на 3 копейки. Евро потерял 15 копеек в продаже и 10 копеек в покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,20−40,75 грн. Евро покупают за 43,36 грн, а продают за 44,44 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,70−40,80, евро — 44,10−44,36 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,22−40,26 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,24−43,27 грн/евро.

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