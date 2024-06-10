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10 июня 2024, 10:08 Читати українською

С начала года в Украине стало больше дел о банкротстве. Сколько банкротов появилось

343 украинца подали на банкротство за первые 5 месяцев 2024 года по данным Верховного суда. Это в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Всего за последние 5 лет в Украине открылось около 2 тысяч дел о банкротстве людей. Об этом говорится в данных Опендатабота.

343 украинца подали на банкротство за первые 5 месяцев 2024 года по данным Верховного суда.
Фото:depositphotos

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Рост количества дел о банкротстве

С начала года 343 украинца подали в суд, чтобы их сочли неплатежеспособными. Количество дел о банкротстве людей возросло в 2,2 раза по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году. К слову, за весь прошлый год этот статус приобрели 575 человек.

Меньше всего дел о банкротстве людей было открыто в 2019 году. Это был первый год, когда закон разрешил гражданам признавать себя неплатежеспособными через суд.

Тогда было открыто 22 дела о банкротстве людей. С тех пор количество людей, желающих признать себя неплатежеспособными, постоянно росло: в 8,3 раза за 2020 год и в 2,7 раза за 2021 год.

Возраст банкротов

Всего за все время было открыто 1993 дела о банкротстве украинцев. Каждый второй банкрот — в возрасте от 25 до 45 лет: 58% или более 1,1 тыс. Треть банкротов старше 45 лет — 38,3% или 764 человека. Меньше всего банкротов среди молодежи до 25 лет — всего 3,7%.

Гендерное распределение оказалось почти равноценным. 54% всех банкротов — мужчины, а 46% — женщины.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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