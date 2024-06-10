С начала года таможенники обнаружили нарушений почти на 11 миллиардов гривен

В январе-мае 2024 года таможни Государственной таможенной службы Украины выявили 4265 нарушений таможенных правил на сумму 10,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимостной показатель выявленных нарушений увеличился почти в 2,4 раза, сообщается на сайте Таможни.

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Нарушение таможенных правил

Согласно сообщению, по 1180 делам о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму почти 141 млн гривен. В частности:

промышленных товаров на сумму почти 84,2 млн грн;

продовольственных товаров на сумму свыше 25,4 млн грн;

транспортных средств на сумму 30 млн грн;

валюты на сумму 1,6 млн грн.

В 1454 делах о нарушении таможенных правил (в том числе заведенных в предыдущих периодах) таможнями наложены штрафы на сумму 32 млн грн, а взысканы штрафы — на сумму 36 млн грн.

На рассмотрение в суд таможнями передано 2108 дел о нарушении таможенных правил на сумму 6 млрд грн. По результатам рассмотрения дел судами, в том числе заведенных в предыдущие периоды, наложены взыскания (конфискация товаров и штрафы) на сумму более 650 млн грн.