За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1190 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 519 750 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 9 июня: 1190 российских оккупантов, 10 танков, 28 БПЛА и 1 самолет
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Потери врага
личного состава — около 519750 (+1190) человек,
танков — 7879 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 15144 (+13) ед,
артиллерийских систем — 13644 (+51) ед,
РСЗО — 1098 (+1) ед,
средства ПВО — 837 (+1) ед,
самолетов — 358 (+1) ед,
вертолетов — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11010 (+28),
крылатые ракеты — 2278 (+1),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подлодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 18618 (+56) ед,
специальная техника — 2267 (+14)
Источник: Минфин
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