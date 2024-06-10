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10 июня 2024, 11:34 Читати українською

В МВФ призвали США снизить государственный долг

Первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат призывает Вашингтон и другие развитые экономики сократить свой государственный долг, заявив, что высокие темпы роста США дают ей достаточно пространства для сдерживания расходов и повышения налогов. Об этомпишет ЭП со ссылкой на Financial Times.

Перший заступник директора-розпорядника МВФ, Гіта Гопінат закликає Вашингтон та інші розвинуті економіки скоротити свій державний борг, заявивши, що високі темпи зростання США дають їй достатньо простору для стримування витрат і підвищення податків.
Фото:bloomberg.com

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Что известно

Гита Гопинат заявила, что для стран с развитой экономикой пора «инвестировать в фискальную консолидацию» и решить, как они планируют снизить долговое бремя до уровня, существовавшего до пандемии.

Бюджетное управление Конгресса США, надзорный орган федерального правительства, ожидает, что в 2029 году отношение долга к ВВП слетит выше предыдущего максимума времен Второй мировой войны. Он прогнозирует дефицит в размере от 5,2 до 6,3% в течение следующих 10 лет, если экономические планы Конгресса останутся неизменными.

«Что касается США, то мы видим достаточно оснований для того, чтобы они сократили размер своего бюджетного дефицита, также учитывая силу американской экономики.

Искушение финансировать все расходы за счет заимствований — это то, чего странам следует избегать", — сказала Гопинат в интервью Financial Times.

МВФ отметил в своем отчете «Фискальный монитор», опубликованном в апреле, ожидающем, что в следующем году в США будет зафиксирован бюджетный дефицит на уровне 7,1%, это более чем втрое превышает средний показатель других развитых стран, который составляет 2%. В отчете предупредили, что бюджетные дефициты как в США, так и в Китае составляют значительные риски для мировой экономики.

Кроме того, Гопинат сказала, что во всех развитых странах невозможно обойти тот факт, что пенсионные системы и расходы на медицину нуждаются в фундаментальных реформах в связи со старением населения.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
10 июня 2024, 11:56
#
А Рашкован был там? Может он не согласен!
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