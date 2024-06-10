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10 июня 2024, 9:26 Читати українською

В мае хакеры украли $575 млн и увеличили ущерб от кибератак на 666% — аналитики

Аналитики из сферы кибербезопасности наблюдают рост количества атак хакеров. Ущерб от их действий может превзойти прошлогодние показатели, поскольку только за май 2024 года злоумышленники похитили $575 млн. Об этом пишет incrypted со ссылкой на данные PeckShield.

Аналитики из сферы кибербезопасности наблюдают рост количества атак хакеров.
Фото:depositphotos

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Что известно

У хакеров есть все шансы «улучшить» свои результаты, считают эксперты. Ущерб за I квартал 2024 года вырос на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом майские показатели подскочили на 666% при сопоставлении с апрелем.

По мнению CEO платформы криптографического риска и аналитики Merkle Science Мриганки Паттнаика, киберпреступники адаптируются под новые реалии. Они изменяют методы взлома и выбирают как целые наиболее уязвимые компании и кошельки пользователей.

Эксперт подчеркнул, что все чаще хакеры отказываются от поиска уязвимостей в смартконтрактах. Вместо этого они сосредоточили внимание на фишинговых атаках и похищении частных ключей. Такой метод более простой в плане реализации, а также требует менее длительной подготовки, считает Паттнаик.

«Хотя уязвимости смартконтрактов остаются проблемой, хакеры все чаще нацеливаются на области за их пределами, вроде утечки частных ключей. Эти методы привели к значительным потерям», — заявил CEO Merkle Science.

По данным платформы, сетевые злоумышленники длительный период времени дистанцируются от взлома смарт-контрактов. Ущерб от этого типа атак еще в 2023 году сократился на 92% по сравнению с 2022 годом. С отметки в $2,6 млрд показатель снизился до уровня в $179 млн.

В последние месяцы эта тенденция усугубляется, а главной проблемой стала именно утечка частных ключей, заявили в Merkle Science.

Повышенная активность хакеров также связана с «бычьими настроениями» на рынке цифровых активов, отмечают аналитики. Увеличение стоимости криптовалют и разных альткоинов привело к росту потенциальной выгоды в случае успешной атаки, считают эксперты.

Источник: Минфин
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