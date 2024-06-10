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10 июня 2024, 9:04 Читати українською

G7 предупредит небольшие китайские банки о последствиях сотрудничества с рф

Американские чиновники ожидают, что страны из группы «Большой семерки» (G7) на следующей неделе направят небольшим банкам Китая новое «жесткое предупреждение» с требованием прекратить помогать россии обходить западные санкции, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Американские чиновники ожидают, что страны из группы «Большой семерки» (G7) на следующей неделе направят небольшим банкам Китая новое «жесткое предупреждение» с требованием прекратить помогать россии обходить западные санкции, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноОжидается, что лидеры G7 на встрече в Италии с 13 по 15 июня особое внимание уделят угрозам, которые несут в себе «бурное развитие» российско-китайской торговли для ситуации в Украине, а также обсудят, что с этим делать.
Фото:depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Ожидается, что лидеры G7 на встрече в Италии с 13 по 15 июня особое внимание уделят угрозам, которые несут в себе «бурное развитие» российско-китайской торговли для ситуации в Украине, а также обсудят, что с этим делать.

Результатом этих переговоров может стать официальное заявление по вопросу участия китайских банков в конфликте, отметил один из американских чиновников, вовлеченный в процессы подготовки мероприятия. Причем речь идет не о крупных банках, а о небольших кредитных организациях.

Источники агентства также отмечают, что США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония не будут предпринимать каких-либо незамедлительных «карательных действий» против банков из третьих стран, сотрудничающих с россией, например, ограничение доступа к SWIFT или к глобальной долларовой системе. Обсуждения касательно формата и содержания предупреждения продолжаются.

Напомним

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет ввести вторичные санкции на компании и банки третьих стран, которые помогают россии обходить западные санкции.

Обеспокоенность возможностью введения таких ограничений уже заставила крупные банки Китая сократить платежи и расчеты по трансграничных сделкам, связанные с россией, или вовсе отказаться от них, напоминает Reuters. Это подтолкнуло компании к сотрудничеству с небольшими китайскими банками, которые располагаются на границе с россией.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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