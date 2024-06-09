Переговоры о вступлении в ЕС, Байден извинился перед Украиной: о чем писала западная пресса на неделе

Financial Times: Еврокомиссия рекомендует начать переговоры про вступление в Е С Украины в июне

Европейская комиссия порекомендует начать переговоры по вступлению Украины и Молдовы в ЕС уже в этом месяце, прежде чем Венгрия возьмет на себя председательство в блоке.

Bloomberg: Идея НАТО про фонд на 100 млрд евро для Украины провалилась

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от инициированного им ранее плана создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как большинство членов альянса отказались поддержать эту идею.

Reuters: Зеленский заявил, что его легитимность должна определять Украина, а не путин

«Легитимность президента Зеленского определяет народ Украины… Наш свободный народ. Легитимность путина признает только товарищ путин», — сказал Зеленский на пресс-конференции в Париже.

Associated press: Байден извенился перед Укриною

Президент Джо Байден в пятницу впервые публично извинился перед Украиной за месячную задержку Конгрессом американской военной помощи.