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9 июня 2024, 9:56 Читати українською

60% акций Aramco передадут иностранным фондам

Иностранные инвесторы могут купить около 60% акций наибольшей нефтяной компании с Aramco, в рамках соглашения продажи акций на сумму $11,2 млрд. Соглашение интересует США и Европу. Об этом сообщает Bloombeg.

Иностранные инвесторы могут купить около 60% акций наибольшей нефтяной компании с Aramco, в рамках соглашения продажи акций на сумму $11,2 млрд.

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Предложение было закрыто в четверг 6 июня, Саудовская Аравия получит не менее $11,2 миллиарда, не считая избыточного распределения — деньги, которые помогут профинансировать многотриллионный толчок к трансформации экономики.

Окончательная цена была ближе к нижней половине предложенного диапазона от 26,70 риалов до 29 риалов, хотя акции Aramco торговались ниже верхнего предела с момента объявления сделки и были закрыты на уровне 28,30 риалов в четверг.

Правительство Саудовской Аравии владеет около 82% акций Aramco, тогда как Государственный инвестиционный фонд владеет еще 16% акций. Королевство останется основным акционером и после размещения акций.

Источник: Минфин
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