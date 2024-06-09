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9 июня 2024, 9:00 Читати українською

НБУ продал почти $700 миллионов за неделю

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 3 по 7 червня зменшився до $694,7 млн з $1,09 мільярда тижнем раніше. Про це свідчать дані НБУ.

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 3 по 7 червня зменшився до $694,7 млн з $1,09 мільярда тижнем раніше.

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При цьому НБУ минулого тижня взагалі не купував валюту на міжбанківському ринку, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $11,99 мільярда, а купив — $0,12 млрд.

У травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до історичного мінімуму щодо долара США та євро.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
stas12345
stas12345
9 июня 2024, 9:07
#
Пока есть людской РЕСУРС — можно и по миллиарду в неделю продавать
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
9 июня 2024, 10:32
#
Ты, прав… Я начну… Вася я и есть… Готовься на 42… Пойдёт ты тупой не поймёшь… Так и надо… Вася…
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