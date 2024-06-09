НБУ продал почти $700 миллионов за неделю

Чистий продаж доларів Національним банком для підтримки курсу гривні за тиждень з 3 по 7 червня зменшився до $694,7 млн з $1,09 мільярда тижнем раніше. Про це свідчать дані НБУ.

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При цьому НБУ минулого тижня взагалі не купував валюту на міжбанківському ринку, свідчать дані на сайті регулятора.

Загалом від початку року Нацбанк продав із резервів $11,99 мільярда, а купив — $0,12 млрд.

У травні чистий продаж валюти Нацбанком зріс до $3,07 млрд, це найбільший місячний показник з початку року.

Попри інтервенції Нацбанку, курс гривні минулого тижня впав до історичного мінімуму щодо долара США та євро.