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8 июня 2024, 12:31 Читати українською

Криптобиржа Kraken готовится к IPO

Одна из старейших американских криптобирж Kraken планирует привлечь $100 млн в канун IPO. Об этом пишет Bloomberg.

Одна из старейших американских криптобирж Kraken планирует привлечь $100 млн в канун IPO.

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Биржа приняла решение на фоне повышенного интереса со стороны инвесторов. Это будет последний раунд перед первоначальным размещением акций (IPO), которое в течение нескольких лет пытается провести Кракен.

Привлечение денежных средств связано с ралли цифровых активов. Рост индустрии создал ажиотаж вокруг инвестиций в криптовалютные компании.

По имеющейся информации, сбор средств будет завершен до окончания 2024 года. IPO проведут предположительно в 2025 году.

СМИ заявляют, что Kraken занимается поиском крупной компании, которая поможет провести IPO. Представитель будущего партнера войдет в совет директоров платформы.

Источник: Минфин
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