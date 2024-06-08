Одна из старейших американских криптобирж Kraken планирует привлечь $100 млн в канун IPO. Об этом пишет Bloomberg.
Криптобиржа Kraken готовится к IPO
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Биржа приняла решение на фоне повышенного интереса со стороны инвесторов. Это будет последний раунд перед первоначальным размещением акций (IPO), которое в течение нескольких лет пытается провести Кракен.
Привлечение денежных средств связано с ралли цифровых активов. Рост индустрии создал ажиотаж вокруг инвестиций в криптовалютные компании.
По имеющейся информации, сбор средств будет завершен до окончания 2024 года. IPO проведут предположительно в 2025 году.
СМИ заявляют, что Kraken занимается поиском крупной компании, которая поможет провести IPO. Представитель будущего партнера войдет в совет директоров платформы.
Источник: Минфин
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