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8 июня 2024, 9:00 Читати українською

EBay не будет принимать карты American Express

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay в августе 2024 года перестанет принимать к оплате карты American Express Co., говорится на сайте eBay.

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay в августе 2024 года перестанет принимать к оплате карты American Express Co., говорится на сайте eBay.► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости«После тщательного анализа eBay решил прекратить прием American Express во всем мире с 17 августа в связи с ее неприемлемо высокими комиссиями за обработку операций с использованием кредитных карт», — сказал представитель eBay Скотт Оверленд.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«После тщательного анализа eBay решил прекратить прием American Express во всем мире с 17 августа в связи с ее неприемлемо высокими комиссиями за обработку операций с использованием кредитных карт», — сказал представитель eBay Скотт Оверленд.

EBay не первый онлайн-магазин, который ссорится с платежными операторами из-за комиссий на платежи. Два года назад такой конфликт возник в Великобритании между Amazon и Visa, но тогда сторонам удалось договориться.

American Express заявила, что разочарована решением eBay, потому что ее комиссию в США сравнима с комиссиями других партнеров площадки. Компания также указала, что доля eBay в общем объеме трансакций AmEx составляет менее 0,2%, тогда как держатели карт AmEx обычно тратят на eBay вдвое больше, чем в других местах.

«Мы считаем, что решение eBay отказаться от American Express как платежного выбора для потребителей противоречит их заявленному желанию усилить конкуренцию», — цитирует CNBC представитель AmEx Адама Иссерлиса.

Источник: Минфин
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