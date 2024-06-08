EBay не будет принимать карты American Express

Крупнейший в мире интернет-аукцион eBay в августе 2024 года перестанет принимать к оплате карты American Express Co., говорится на сайте eBay.

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«После тщательного анализа eBay решил прекратить прием American Express во всем мире с 17 августа в связи с ее неприемлемо высокими комиссиями за обработку операций с использованием кредитных карт», — сказал представитель eBay Скотт Оверленд.

EBay не первый онлайн-магазин, который ссорится с платежными операторами из-за комиссий на платежи. Два года назад такой конфликт возник в Великобритании между Amazon и Visa, но тогда сторонам удалось договориться.

American Express заявила, что разочарована решением eBay, потому что ее комиссию в США сравнима с комиссиями других партнеров площадки. Компания также указала, что доля eBay в общем объеме трансакций AmEx составляет менее 0,2%, тогда как держатели карт AmEx обычно тратят на eBay вдвое больше, чем в других местах.

«Мы считаем, что решение eBay отказаться от American Express как платежного выбора для потребителей противоречит их заявленному желанию усилить конкуренцию», — цитирует CNBC представитель AmEx Адама Иссерлиса.