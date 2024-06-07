Банки Греции впервые за 16 лет выплатят дивиденды

Европейский центральный банк одобрит просьбу греческих банков возобновить выплату дивидендов через 16 лет. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

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«Банковский сектор Греции возвращается к нормальной жизни после трех рекапитализаций, которые привели к его национализации в предыдущее десятилетие, когда страну потряс финансовый кризис, разразившийся в конце 2009 года», — пишет агентство.

В последние годы банки сократили свои коэффициенты необслуживаемых рисков (NPE) до уровня ниже 6% с 45% в 2016 году и сократили участие государства. Они стали прибыльными и хотят распределить дивиденды в размере до 30% прибыли 2023 года.

«Мы не ожидаем никаких препятствий по поводу распределения дивидендов, мы ожидаем получить зеленый свет от ЕЦБ в ближайшие дни», — сообщил Reuters один из банкиров.

Четыре крупнейших банка Греции — Eurobank, Национальный банк, Piraeus Bank и Alpha Bank — объявили об общей прибыли в размере около 3,5 млрд евро в 2023 году, что поддерживается высокими процентными ставками и сильным экономическим ростом.