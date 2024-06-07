Возглавлявший Департамент открытых рынков Алексей Лупин завершил работу в Национальном банке. В связи с этим регулятор будет искать нового кандидата на эту должность. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Нацбанк ищет нового директора Департамента открытых рынков
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Департамент открытых рынков входит в блок «Рыночные операции», руководство которым по вертикали подчинения осуществляет заместитель Председателя Национального банка Юрий Гелетий.
Обязанности директора Департамента открытых рынков к назначению нового руководителя будет выполнять Александр Арсенюк, начальник управления оперативного регулирования денежно-кредитного рынка департамента.
Источник: Минфин
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