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7 июня 2024, 18:10 Читати українською

Крупнейшая компания Тайваня TSMC нарастила продажи на 30%

Майские продажи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co выросли на 30% до $7,1 млрд, чему способствовал бурный спрос на искусственный интеллект и восстановление некоторых отраслей бытовой электроники. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Майские продажи Taiwan Semiconductor Manufacturing Co выросли на 30% до $7,1 млрд, чему способствовал бурный спрос на искусственный интеллект и восстановление некоторых отраслей бытовой электроники.

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Крупнейший в мире контрактный производитель микросхем извлек выгоду от глобальной гонки по развитию услуг искусственного интеллекта, производя полупроводники для Nvidia Corp., которые затем продаются таким компаниям, как Microsoft Corp. и OpenAI. Мировые продажи смартфонов также вышли из продолжительного спада в первые три месяца года, подпитывая ожидания больших заказов на мобильные чипы.

Компания TSMC смогла сохранить высокие прибыли в то время как мир спешит строить центры обработки данных. Она является эксклюзивным производителем самых современных ускорителей искусственного интеллекта Nvidia, а также производит полупроводники для Apple Inc. и Advanced Micro Devices Inc, ближайших конкурентов Nvidia.

На этой неделе глава и главный исполнительный директор TSMC подтвердил ожидания развития ШИ, которое будет способствовать восстановлению всего сектора в этом году.

Источник: Минфин
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