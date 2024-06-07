Курс валют на вечер 7 июня: доллар на межбанке вырос, а евро просело

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 9 копеек в покупке и на 11 копеек в продаже. Евро упало на 19 копеек в покупке и на 18 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 7 июня Закрытие 7 июня Изменения доллар 40,13/40,15 40,22/40,26 9 /11 евро 43,71/43,72 43,52/43,54 19/18

Комментарий «Минфина»

Падение евро это отражение на украинском межбанке снижения котировок евровалюты по отношению к доллару на внешних площадках. Евро просел быстро с уровней 1,08970 до отметки 1,08199.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,15−40,70 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,35 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,65−40,77, евро — 44,25−44,46 грн.

Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 10 июня, на уровне 40,2485 грн/$ по сравнению с 40,1537 грн/$ в пятницу. В то же время, курс гривны к евро снизился на 24 копейки — до 43,8709 грн за евро.

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