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7 июня 2024, 17:04 Читати українською

НКЦБФР отказала Харьковской товарной бирже в выдаче лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказала в выдаче лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках ООО «Харьковская товарная биржа». Об этом идет речь на сайте регулятора.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказала в выдаче лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках ООО «Харьковская товарная биржа».

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Основанием для отказа стало расположение юридического лица, подавшего заявление и соответствующие документы для получения лицензии, в течение срока их рассмотрения по месту нахождения на территории, включенной в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Фирма ХТБ зарегистрирована 19 ноября 1993 года в Харькове. Размер уставного капитала компании составляет 1 млн. грн. Основным видом деятельности ХТБ есть управление финансовыми рынками.

В ноябре 2023 года ХТБ решило учредить новое юридическое лицо ООО «Харьковская товарная биржа». В этой связи было подано заявление в Нацкомиссию о получении соответствующих лицензий.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
82845392
82845392
7 июня 2024, 17:37
#
> Підставою для відмови стало розташування юридичної особи, яка подала заяву… за місцем перебування на території, що включена до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії

То есть на территориях, где ведутся боевые действия, бизнес вести запрещено? Они там с катушек съехали совсем?
+
0
financialGenius
financialGenius
7 июня 2024, 18:06
#
Ну что только не сделаешь когда под белым кокосом … походу с франкурта завозят… кстати ценник в Германии на такой товар 50 евро , интересно за сколько наши его покупают …
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