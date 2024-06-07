НКЦБФР отказала Харьковской товарной бирже в выдаче лицензии

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказала в выдаче лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках ООО «Харьковская товарная биржа». Об этом идет речь на сайте регулятора.

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Основанием для отказа стало расположение юридического лица, подавшего заявление и соответствующие документы для получения лицензии, в течение срока их рассмотрения по месту нахождения на территории, включенной в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.

Фирма ХТБ зарегистрирована 19 ноября 1993 года в Харькове. Размер уставного капитала компании составляет 1 млн. грн. Основным видом деятельности ХТБ есть управление финансовыми рынками.

В ноябре 2023 года ХТБ решило учредить новое юридическое лицо ООО «Харьковская товарная биржа». В этой связи было подано заявление в Нацкомиссию о получении соответствующих лицензий.