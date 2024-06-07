Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) отказала в выдаче лицензии на проведение профессиональной деятельности на организованных товарных рынках ООО «Харьковская товарная биржа». Об этом идет речь на сайте регулятора.
НКЦБФР отказала Харьковской товарной бирже в выдаче лицензии
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Основанием для отказа стало расположение юридического лица, подавшего заявление и соответствующие документы для получения лицензии, в течение срока их рассмотрения по месту нахождения на территории, включенной в перечень территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных РФ.
Фирма ХТБ зарегистрирована 19 ноября 1993 года в Харькове. Размер уставного капитала компании составляет 1 млн. грн. Основным видом деятельности ХТБ есть управление финансовыми рынками.
В ноябре 2023 года ХТБ решило учредить новое юридическое лицо ООО «Харьковская товарная биржа». В этой связи было подано заявление в Нацкомиссию о получении соответствующих лицензий.
Комментарии - 2
То есть на территориях, где ведутся боевые действия, бизнес вести запрещено? Они там с катушек съехали совсем?