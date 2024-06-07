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7 июня 2024, 16:27 Читати українською

Владельцы облигаций Credit Suisse требуют от Швейцарии компенсации

Группа обладателей облигаций Credit Suisse подала иск против властей Швейцарии, требуя полной компенсации за ее решение списать весь долг банка по облигациям дополнительного капитала первого уровня. Об этом сообщила юридическая фирма Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan, пишет Liga.net.

Группа обладателей облигаций Credit Suisse подала иск против властей Швейцарии, требуя полной компенсации за ее решение списать весь долг банка по облигациям дополнительного капитала первого уровня.

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В иске, поданном 6 июня в федеральный суд Нью-Йорка, они требуют более $82 млн. плюс проценты.

В прошлом году швейцарский финрегулятор Finma в рамках организованной властями продажи столкнувшегося с трудностями банка, конкуренту, швейцарскому банку UBS, объявил о списании задолженности Credit Suisse по указанным бумагам на сумму около 16 млрд франков ($17 млрд).

Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan назвала это решение «незаконным посягательством на имущественные права владельцев облигаций».

В то же время владельцы обыкновенных акций Credit Suisse после завершения его продажи выплаты получили, что возмутило инвесторов в облигации. Как правило, в случае банкротства банков в Европе владельцы облигаций получают выплаты раньше акционеров.

Источник: Минфин
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