Банки в этом году выдали кредитов для аграриев на $51 млрд

Более 7 тысяч украинских агрохозяйств в текущем году получили почти 51 миллиард гривен банковских кредитов, из них 21 млрд — по программе «Доступные кредиты 5−7−9». Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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«С начала года 7630 агрохозяйств получили почти 51 млрд гривен банковских кредитов на развитие. Из них по государственной программе „Доступные кредиты 5−7−9“ — 4521 хозяйство профинансировано на 21,3 млрд гривен», — говорится в сообщении.

Наибольший объем кредитов по разным программам получили аграрии Киевской области — 14 млрд грн выделено для 715 предприятий.

Аграрии Кировоградщины получили 3,1 млрд грн для 928 предприятий, Днепропетровщины — 3,1 млрд грн для 563, Львовщины — 3 млрд грн — для 465, Тернопольщины — 2,9 млрд грн для 291, Винницкой области — 2,9 млрд грн — для 727, Полтавщины — 2,7 млрд. грн. для 429, Одесщины — 2,6 млрд. грн. для 628.

По программе «Доступные кредиты 5−7−9» больше всего получили предприятия Киевской области — 2,6 млрд. грн. для 422 хозяйств.