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7 июня 2024, 11:51 Читати українською

В США начинают антимонопольное расследование против Microsoft и Nvidia

Власти США начинают антимонопольное расследование в отношении Microsoft и Nvidia из-за их доминирования в сфере искусственного интеллекта, утверждают источники Bloomberg.

Власти США начинают антимонопольное расследование в отношении Microsoft и Nvidia из-за их доминирования в сфере искусственного интеллекта, утверждают источники Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниАкции Nvidia, капитализация которой накануне впервые превысила $3 трлн, на торгах в четверг установили новый рекорд, но затем стали падать более чем на 2%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Акции Nvidia, капитализация которой накануне впервые превысила $3 трлн, на торгах в четверг установили новый рекорд, но затем стали падать более чем на 2%. Бумаги Microsoft тоже подешевели.

Федеральная торговая комиссия (FTC) и Минюст США договорились о распределении ответственности в сфере искусственного интеллекта. По их словам, FTC займется проверкой связей Microsoft с компанией OpenAI, которая создала самый популярный сейчас ИИ — ChatGPT. А Минюст США изучит дело Nvidia на предмет доминирования на рынке чипов, говорят собеседники агентства. Также Минюст продолжит следить за Google, добавили они.

Microsoft пообещала инвестировать или инвестировала в OpenAI $13 млрд и интегрировала ChatGPT в свои приложения и операционную систему Windows, что помогло компании стать одним из лидеров в сфере ИИ. А Nvidia — это главный поставщик передовых чипов и видеокарт, которые используются в серверах и дата-центрах, обеспечивающих работу ИИ.

Минюст намерен «безотлагательно» изучить состояние конкуренции в секторе искусственного интеллекта, заявил 6 июня руководитель антимонопольного подразделения министерства Джонатан Кантер. Он опасается, что контроль над этой революционной технологией окажется сконцентрированным в руках нескольких крупных игроков.

Источник: Минфин
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