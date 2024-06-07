Эстонское правительство обсуждало ограничения покупки недвижимости для граждан России и Белоруссии, учитывая потребности безопасности. Об этом сообщает ERR.
В Эстонии хотят ограничить граждан россии и белоруссии в покупке недвижимости
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«Мы работаем над целью программы действий правительства по снижению риска того, что приобретенная недвижимость может быть использована для разведывательной деятельности, диверсий или любой антигосударственной деятельности», — заявил министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
Он привел пример Финляндии, где российский олигарх купил несколько островов, расположенных рядом со стратегически важными для Финляндии объектами и построил на своей территории вертолетные площадки.
Источник: Минфин
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