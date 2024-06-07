В четверг на наличном рынке курс доллара не изменился. Евро подорожало на 2 копейки в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют на 7 июня: евро немного подорожало на наличном рынке
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках подорожал на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,70 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,35 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,60−40,73, евро — 44,25−44,40 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 40,13−40,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,71−43,72 грн/евро.
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