Курс валют на 7 июня: евро немного подорожало на наличном рынке

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках подорожал на 1 копейку в продаже. Евро выросло на 2 копейки в покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,70 грн. Евро покупают за 43,60 грн., а продают за 44,35 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 40,60−40,73, евро — 44,25−44,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 40,13−40,15 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,71−43,72 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.