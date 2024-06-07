За последние два месяца к программе льготного кредитования «еОселя» присоединились 10 девелоперов, сообщает прессслужба «Укрфинжилла». Украинцы могут купить квартиры в 60 ЖК на стадии строительства в 14 областях.
В программе «еОселя» уже работают 47 застройщиков
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Банки-партнеры аккредитовали 47 застройщиков, у которых можно приобрести квартиры на стадии строительства по программе доступного ипотечного кредитования «еОселя», 10 из них присоединились к программе за последние два месяца.
В настоящее время участниками программы являются такие компании, как: «Эко-Дом», Geos, «Альянс Новострой», Riel,Perfect Group,«Интергал-Буд»,«Креатор-Буд», Винницкий фонд муниципальных инвестиций, «Трест Жилстрой-1», «Благо Строй», Budtrance Development
Недавно впервые аккредитован жилой комплекс в Николаеве, сообщает пресс-служба «Укрфинжилла». В целом украинцы могут приобрести квартиры в 100 строящихся объектах.
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