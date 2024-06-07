Для Киева увеличили лимиты электроэнергии

Прогнозируемое потребление электроэнергии для Киева на пятницу, 7 июня, — 1050−1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%, для населения, бизнеса останется 50% от привычного потребления. Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

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«Для Киева сегодня Укрэнерго выделило больше объемов, поэтому сегодня немного легче. На завтра тенденция сохранится», — добавил он.

Коваленко отметил, что с 24 июня начинает работу постановление о справедливом распределении лимитов.

«Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы понятнее, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами», — резюмировал он.