Прогнозируемое потребление электроэнергии для Киева на пятницу, 7 июня, — 1050−1100 МВт. Критическая инфраструктура в нем сейчас занимает около 25%, для населения, бизнеса останется 50% от привычного потребления. Об этом сообщил в Facebook гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.
Для Киева увеличили лимиты электроэнергии
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«Для Киева сегодня Укрэнерго выделило больше объемов, поэтому сегодня немного легче. На завтра тенденция сохранится», — добавил он.
Коваленко отметил, что с 24 июня начинает работу постановление о справедливом распределении лимитов.
«Надеюсь, станет если не легче, то хотя бы понятнее, по какому принципу рассчитывают ограничения. Также рассчитываю на решение о распределении между регионами», — резюмировал он.
Источник: Минфин
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