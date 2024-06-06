К закрытию межбанка курс доллара подорожал на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро прибавило 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 6 июня: доллар и евро подорожали на межбанке
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Открытие 6 июня
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Закрытие 6 июня
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Изменения
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40,10/40,13
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40,13/40,15
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3 /2
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43,64/43,66
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43,70/43,71
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6/5
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,70 грн. Евро покупают за 43,58 грн., а продают за 44,40 грн.
В обменниках доллар торгуется за 40,60−40,69, евро — 44,20−44,38 грн.
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Источник: Минфин
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