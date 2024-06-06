Курс валют на вечер 6 июня: доллар и евро подорожали на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара подорожал на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро прибавило 6 копеек в покупке и 5 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 6 июня Закрытие 6 июня Изменения доллар 40,10/40,13 40,13/40,15 3 /2 евро 43,64/43,66 43,70/43,71 6/5

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 40,10−40,70 грн. Евро покупают за 43,58 грн., а продают за 44,40 грн.

В обменниках доллар торгуется за 40,60−40,69, евро — 44,20−44,38 грн.

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