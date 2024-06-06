Подрыв Каховской ГЭС: вред окружающей среде предварительно составляет 78 миллиардов гривен

В результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был причинен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба, пишет Укринформ.

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«Рассчитанный ущерб в результате подрыва плотины Каховской ГЭС составляет около 78 млрд грн. Мы ждем деоккупации, чтобы можно было рассчитать эти убытки в полной мере», — сказал Заруба.

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, наибольший ущерб нанесли территории, расположенные на левом берегу Днепра — 60%. Сейчас значительная часть из них находится в оккупации.

«Только после комплексной оценки у нас будет полная картина того, что произошло, что мы потеряли или не потеряли навсегда, и что мы будем делать с Каховской ГЭС после войны», — сказал Краснолуцкий.