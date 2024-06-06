В результате подрыва плотины Каховской ГЭС окружающей среде был причинен ущерб, по предварительным расчетам, на 78 млрд грн. Об этом сообщил первый заместитель главы Государственной экологической инспекции Дмитрий Заруба, пишет Укринформ.
Подрыв Каховской ГЭС: вред окружающей среде предварительно составляет 78 миллиардов гривен
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«Рассчитанный ущерб в результате подрыва плотины Каховской ГЭС составляет около 78 млрд грн. Мы ждем деоккупации, чтобы можно было рассчитать эти убытки в полной мере», — сказал Заруба.
По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александра Краснолуцкого, наибольший ущерб нанесли территории, расположенные на левом берегу Днепра — 60%. Сейчас значительная часть из них находится в оккупации.
«Только после комплексной оценки у нас будет полная картина того, что произошло, что мы потеряли или не потеряли навсегда, и что мы будем делать с Каховской ГЭС после войны», — сказал Краснолуцкий.
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